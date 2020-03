Covid-19 pode adiar Africano da Zona V em Luanda

O presidente da Federação Angolana de Golfe (FAGOLFE), Almir Soares, disse, ontem, a OPAÍS que o Torneio Africano da modalidade da Região V, a disputar-se no Campo dos Mangais, em Luanda, no próximo mês, pode ser adiado devido ao surto do Coronavírus.

Almir Soares explicou que é apenas uma possibilidade, porque esta epidemia está a se alastrar pelo mundo. Quanto ao evento de maior importância da zona austral do continente, o responsável federativo assegurou a confirmação das selecções da Namíbia, África do Sul, Zimbabwe e Zâmbia. “Na verdade, estamos à espera que mais equipas possam garantir presença no certame”, revelou o presidente da Federação Angolana de Golfe.

Almir Soares avançou que a Selecção Nacional será constituída por quatro atletas, que ainda não foram definidos pela equipa técnica. “A sessão de treinos prossegue a bom ritmo no Campo dos Mangais, na Barra do Cuanza”, garantiu Almir Soares. De recordar que o país conta apenas com três campos, o do Morro dos Veados, Mangais na Barra do Cuanza (ambos em Luanda) e um em Cabinda.