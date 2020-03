Hotel Globo volta a receber artistas que questionam sobre “o que se passa na arte contemporânea angolana”

Esta proposta de debate sobre “O que se passa na arte contemporânea angolana” marca a 6ª edição da exposição “Fuckin’Globo”, que inicia a 19 deste mês, e fica patente até ao dia 26 de Março, nas instalações do Hotel Globo, na baixa da cidade de Luanda. “Sob este ponto de partida, ainda longe de respostas prontas, 18 artistas questionam, pensam, interpretam e registam nas suas produções artísticas e culturais da contemporaneidade, nesta plataforma irreverente, independente, autónoma e intelectual, que é a mostra Fuckin’ Globo”, refere nota da curadoria.Com o maior número de artistas de sempre, esta edição conta com Toy Boy, Kiluanji Kia Henda, Thó Simões, Lola Keyezua, Orlando Sérgio, Daniela Vieitas, Ery e Evan Claver, Mwamby Wassaby, Indira Grandê, Verkron, Musdr sunda Nzombo, Kapela, Iris Buchholz Chocolate, Yola Balanga, Flávio Cardoso, Rui Magalhães e Pedro Pires.

O “Fuckin’ Globo 2020 promete desafiar novamente as fronteiras dos seus espaços de linguagem visual e plástica, destacando novas vozes e outras perspectivas ao longo de micro-relatos visuais, plásticos e fotográficos, happenings, performances e instalações em que cada vez mais sobressai o lugar da dramaturgia nas criações visuais e plásticas, com teatro e com poesia, a arte e cultura urbana do graffiti e do spoken word, entre outras, como formas de renegociar novas configurações sociais, morais, religiosas, políticas, cívicas, sexuais, estéticas e estésicas capazes de abraçar novas audiências”, lê-se na nota curatorial. No mesmo documento pode-se ainda ler que nesta edição a provocação é nítida: Inverter tendências e dinâmicas institucionais e de mercado; Mudar a percepção actual e os propósitos da arte contemporânea angolana; e descobrir visões, interesses, fusões e equilíbrios próprios.

O projecto

Desde a primeira edição, em Dezembro de 2015, o Fuckin’Globo mantém-se fiel ao “From the people to the people… Fuck institutions”, à liberdade criativa dos artistas e ao compromisso e diálogo com as realidades sociais, políticas, históricas e culturais. Pelos quartos já passaram vários artistas como: António Ole, João Ana, Edson Chagas, Elepê, Marcos Kabenda, André Cunha, Angel Ihosvanny, Irina Vasconcelos, Alekssandre Fortunato, Gretel Marin, Lubazandyo Pemba Bula, Joana Taya, Nelo Teixeira e Maria-Gracia Latedjou.

Histórico

A exposição colectiva “Fuckin’Globo” tem ocupado os quartos do Hotel Globo, na Baixa de Luanda, num edifício dos anos 50 do século XX, entre a Avenida Rainha Ginga e a Rua Comandante Veneno De salientar que, além da curadoria do historiador e crítico de arte Adriano Mixinge e Tila Likunzi, a Casa Rede vai participar pela primeira vez com um programa de intervenção artística no pátio interior do hotel.