Melhores do sector do turismo serão conhecido ainda este mês

A segunda edição da NightLife que acontece numa das unidades hoteleiras de Luanda, vai homenagear e reconhecer os melhores operadores do sector do Turismo no país nas áreas de hotelaria, restauração e similares do país, segundo anunciou o mentor do projecto, Cláudio Silva. Falando ontem, à margem de uma conferência de imprensa de apresentação dos Prémios LNL, disse que a presente edição agrega 19 categorias que atribuídas com base numa votação pública que aconteceu através de uma plataforma digital criada pela empresa.

As opções de votação que foram agregadas em grupos, perfazem no total 91 espaços, desde os melhores hotéis, melhores resorts, melhor churrasco, hamburgueria, melhor Sushi, restaurante do ano, assim como o chefe do ano. De acordo com o responsável, os espaços foram seleccionados com base em critérios como a legalização do referido espaço, registo comercial, pagamento de impostos, alvará, entre outros. Cada categoria é representada por cinco espaços, por exemplo, no caso concreto dos hotéis, concorrem cinco, nomeadamente os hoteis Epic Sana, Trópico, hotel Lobito e o Palmeiras.Referiu que para além de Luanda, os prêmios serão destinados também aos hotéis, restaurantes e similares de províncias como Benguela, Huíla e Malanje e Bengo, por serem as províncias com mais oferta.

Para Cláudio Silva, a atribuição destes prémios constitui uma forma de reconhecer o trabalho árduo dos empresários do sector e, por outro lado, é também uma maneira de promover o turismo no país. Considerou peculiar o actual momento para o sector, tendo em conta a situação económica que o país atravessa, por um lado, e acrescentou que, apesar do encerramento de muitas unidades do sector regista-se também a abertura de novas iniciativas . Mencionou, por exemplo, a abertura de bares de quintais, pequenos restaurantes que no seu entender estão responder às necessidades do mercado, tendo em conta aos preços e não só. Por sua vez, o director do gabinete de relações públicas do Standard Bank, Nuno Monteiro, disse que o Standard financiou o projecto com um valor de 10 milhões de kwanzas, por se tratar de uma iniciativa que vai ajudar a promover o turismo interno. Reforçou que o Standard Bank estará sempre disponível para a apoiar as novas iniciativas que visam a ajudar o país.

Sobre a LNL

A Nightlife (LNL) é o maior portal de gastronomia, restauração e turismo interno, que para além de produzir o mais variado conteúdo dedicado à restauração, tem também uma forte interactividade nas redes socais e engaja directamente com o seu publico, dentro e fora do país. A empresa é também responsável pelo maior evento gastronómico do país, denominado Angola Restaurante Weekend bem como eventos nicho como o Luanda Cocktail Week e os jantares Nómadas. Há cinco anos, a LNL premeia os melhores restaurantes na capital do país, contudo face ao crescimento da indústria de restauração e hotelaria no país houve a necessidade de abraçar neste prémio, todas as áreas do sector a nível nacional.