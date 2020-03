Projecto “A nossa Kizomba” promove festival do estilo musical e dançante em Abril

O projecto “A nossa Kizomba”, de carácter anual, da marca de cerveja Luandina, promove no Dia da Paz, 4 de Abril, um festival dedicado ao estilo musical e dançante Kizomba, no Shopping Avennida, no bairro Morro Bento, em Luanda. Para esta I edição, estão previstos workshops de Kizomba, concursos de dança, entrevistas e captação de imagem em espaços de entretenimento, bem como as actuações dos músicos Eduardo Paim, Yola Semedo, Wálter Ananas, Maya Cool e Aidini Diogo, que brindarão os presentes com os seus temas musicais de sucesso. Os Dj’s (Danger, João Reis, Malvado e Mila Sopa) vão animar musicalmente o evento, que tem como objectivo valorizar o estilo musical e a dança, através da promoção da sua cultura e identidade a nível nacional e internacional.

Os bilhetes (limitados) para o acesso ao espaço, estarão a ser comercializados no valor de 5 mil kwanzas e começam a ser vendidos a 15 do mês corrente. Com este cartaz, composto por alguns nomes sonantes do panorama musical angolano, pretende-se juntar as famílias num único espaço de convívio, para avaliarem-se novas tendências da Kizomba no país. O gestor de parcerias estratégicas da Sodiba, Eufrânio Júlio, explica que, mais do que um leque de eventos, o projecto é uma plataforma inovadora para se “comunicar Kizomba”. “A Luandina promete dignificar e dar a conhecer a Kizomba, com o impacto e projecção que esta sempre mereceu e merece, quer os músicos, quer a sua cultura inerente, como os seus bailarinos profissionais e amadores, que há muito que vêem a surpreender os amantes da dança dentro e fora de Angola”, considerou.

Concurso

Estarão ainda presentes nesta actividade professores desta modalidade, que vão interagir com o público, para além do concurso em que amadores e profissionais poderão mostrar os seus talentos. O par vencedor será brindado com um passaporte directo para participar na grande final do Concurso Nacional de Dança Kizomba Angola 2020, sob a direcção do conhecido professor de dança Mukano Charles. O referido concurso, sem data prevista, será realizado no ano em curso., Consta ainda que, com o presente festival “pretende-se documentar a vida e a essência do mundo da Kizomba, dentro e fora das escolas, em cima dos palcos, em salões de festa e nos quintais mais badalados de Angola”, informa a organização. Por essa razão, foi desenvolvida uma imagem criativa, que promete acompanhar todo o processo com uma comunicação desportiva e com uma linha de materiais alusivos ao conceito que marcarão os vários momentos durante o festival.

A Kizomba

A Kizomba é um género musical e um estilo de dança originários de Angola erradamente confundido com o zouk, devido ao ritmo ser muito semelhante. Ao músico Eduardo Paim é-lhe atribuída a criação do deste estilo de dança, desde os primórdios do início da década de 1980. O “baptismo” do termo Kizomba foi dado por um percussionista do então agrupamento “SOS”, Bibi, do qual Eduardo Paim era director artístico conforme fez saber a este jornal em exclusivo. Eduardo lembrou na ocasião, que ao criar-se o movimento da Kizomba apenas queria única e simplesmente fazer música.