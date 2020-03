Belas Shopping investe usd 20 milhões na construção do primeiro piso

O centro comercial Belas Shopping investiu cerca de 20 milhões de dólares para as obras de melhorias e também expansão e construção do primeiro piso que será inaugurado hoje, antecipou a OPAÍS o director-geral da empresa que gere o centro comercial Kaluanda Belas Malls, Uirá Ribeiro. Segundo o responsável, a inauguração do primeiro piso representa a realização de um grande sonho quer para o Belas, quer para os clientes e também para os lojistas.

A construção do primeiro piso enquadra-se no projecto de expansão e modernização do centro comercial e durou um ano. A reforma do empreendimento compreendeu obras em toda a parte interna, com a troca do piso, nova iluminação em LED, ampliação e modernização das casas de banho, além da nova pintura que confere ao ambiente um aspecto mais elegante.

O piso vai ter lojas, escadas rolantes, elevadores panorâmicos, uma infra-estrutura que, de acordo com o gestor, se iguala a de outros países. “Essa foi uma obra um pouco mais demorada e com muita engenharia complexa, porque reformamos todo o shopping”, salientou. Tendo acrescentado que “a construção exclusiva do primeiro piso durou um pouco menos de um ano”, disse. Uíre Ribeiro ressalta ainda que, com isso, serão criados em média 150 novos postos de trabalho directos, quando o total das lojas estiverem operacionais.

Revelou que, neste momento, aguardam por novas marcas internacionais por forma a complementar o mix actual de lojas existentes no centro comercial, tendo revelado a estreia em Angola da marca dos Emirados Árabes Red Tag que será igualmente inaugurada amanhã. Com um total de 150 mil visitantes por mês, o Belas espera, com a abertura da Red Tag, um aumentar do fluxo de visitantes no Shopping. “A nossa expectativa é gerar maior fluxo de pessoas, pois seremos a melhor opção de compras e entretenimento do Talatona”, perspectivou.

“Com a inauguração da RedTag o Belas Shopping passa a oferecer à sociedade a maior loja de ‘departament store’ de toda Angola”, acrescentou. Por outro lado, esclareceu que, o ano passado foi difícil para o centro comercial, tendo em conta a desvalorização da moeda, os lojistas enfrentaram algumas dificuldades, mas ainda assim mostra-se confiante. “Apesar de tudo, continuamos a investir e acreditar em Angola esperançosos de que a tempestade passe para vivermos o período de menos instabilidade”, assegurou.

Sobre o Belas

Bela Shopping é o primeiro shopping a surgir no país que foi construído numa área de aproximadamente 25 mil m2. O Shopping, inaugurado em Março de 2007, é um investimento da empresa angolana Hogi Investimentos, com 70% das acções, em parceria com a brasileira Odebrecht, que detêm 30 %. O empreendimento é actualmente gerido pelo grupo empresarial Kulanda Belas Moll, que surgiu da fusão com a Hogi Investimentos.