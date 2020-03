Celebração da francofonia prossegue amanhã no Palácio de Ferro com feira gastronómica

Uma feira de gastronomia com produtos típicos de 19 países francófonos será realizada amanhã, 13, com início às 19 horas, no Palácio de Ferro, em Luanda, alusiva ao Dia da Francofonia, que se assinala a 20 do mês em curso, promovida pela Alliance Française, em parceria com o Grupo dos Embaixadores Francófonos. A feira, realizada anualmente por ocasião da data, vai permitir aos convidados degustarem os produtos apresentados pelos países participantes,como o queijo suíço, batata frita belga, o vinho francês, e inclusive, o funje, prato típico angolano.

O evento dará continuidade as actividades que tiveram início a 6 do corrente mês e conta com produtos gastronómicos da Guine Conacri, Mauritânia, Somália, Gabão, a República Democrática do Congo, entre outros países francófonos. A assessora cultural da Alliance Française, Stela Nerot, avançou que serão convidadas ao acontecimento personalidades ligadas ao Executivo angolano, do corpo diplomático, figuras do mundo artístico, assim como os emissários presentes no país.

Nerot disse ainda que o objectivo é permitir aos presentes conhecerem os pratos típicos da francofonia, assim como aqueles característicos angolanos. “Todos os anos realizamos esta feira, com o objectivo de permitir que os cidadãos degustem os vários pratos típicos que são apresentados pelos países francófonos, de modo a descobrirem novos saberes. Permitimos ainda que efectuem o intercâmbio cultural”, constatou.

Actividades realizadas

As actividades tiveram início a 6 do mês em curso, com a realização do concerto com a cantora francesa Virginie Manent e o brasileiro Edgard Scandurra, no Centro Cultural Brasil Angola. Ainda no dia 8, uma banda congolesa apresentou um concerto denominado Rumba – Petit Wendo, uma mistura de obras populares dos anos 50, na Fundação Arte e Cultura (Ilha de Luanda). A referida actuação repetiu-se na Terça-feira, 10, no Centro Cultural Brasil Angola. Portanto, a acessora cultural disse que “as actividades estão a decorrer conforme as expectativas.

O pessoal está muito feliz, porque a adesão está a ser boa. Por exemplo, no Domingo e na Terça-feira, tivemos a sala cheia e esperamos que nas outras actividades a adesão seja de igual modo”, perspectivou. A responsável avançou a realização do concerto da jovem cantora congolesa Céline Banza, nos dias 18 e 20, na Casa das Artes, em Talatona e no Palácio de Ferro. As diligências que terminam a 2 de Abril, prosseguem com a realização do Festival Francophone du Belfa, na Escola Mutu Ya Kevela, contos e estórias em várias províncias do país e sessões cinematográficas nas salas do Cinemax do Belas Shopping, em Talatona.