Selecção prossegue preparação

A Selecção Nacional feminina de futebol prossegue hoje a preparação visando o jogo com o Congo Brazzavile no dia 07 de Abril, em Luanda, embate da primeira mão de acesso ao CAN em Novembro, num país a ser indicado pela Confederação Africana de Futebol (CAF). As atletas às ordens do técnico Maninho Loyde, aprimoram os aspectos técnicos e tácticos no campo adjacente ao Estádio 11 de Novembro.

Trabalho com bola e outros aspectos técnicos também têm merecido atenção, pois adversária das angolanas é dotada de atletas “feras”. Aliás, escalam Luanda para fazer um resultado que permita ultrapassar Angola no jogo de resposta no dia 12 de Abril. Érica, Fatigada, Marizete, Ilda, Manucha, Vanuza, Lena, Paula, Margarete, Indira, Mimi, Dodo, Lu-cinda, Bia, Caliza, Lídia, Yara, Dionísia, Patrícia, Cristina, Chiquita, Nela, Tânia e Nuria são as atletas.