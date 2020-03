Coronavírus “suspende” voos da TAAG para o Porto

A TAAG esclarece que a medida se deve ao facto de se ter constado um aumento de contágio do Coronavírus na região Norte daquele país europeu, num comunicado de imprensa a que OPAÍS teve acesso.

Neste contexto, orienta os passageiros com bilhetes adquiridos de e para o Porto a contactarem as suas lojas, o call center e os agentes de viagem, mas não especifica se fará a devolução dos valores ou se criou alguma alternativa.

Garante que “os restantes voos não ficam afectados por esta medida de precaução e que as operações aéreas decorrem sem sobressaltos”.

De realçar que desde o dia 3 do corrente mês estão proibidas de entrar no país todas as pessoas vindas da China, Coreia do Sul, Irão e Itália. Inicialmente faziam parte dessa lista também os cidadãos provenientes da Nigéria, Egipto e Argélia, mas acabaram por ser excluídos.

A decisão da ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, consta num decreto assinado a 28 de Fevereiro. O Governo justifica que a medida visa atender a “necessidade da prevenção da expansão da epidemia em Angola”.

Enquanto durar a epidemia do Covid-19, além da proibição da entrada de pessoas daqueles países, o Governo determina a todas as companhias transportadoras que devem comunicar previamente os viajantes provenientes destes países.

Por outro lado, adverte que as empresas que violarem a norma serão responsabilizadas pelo repatriamento imediato dos referidos viajantes assumindo os encargos inerentes.

O país não registou qualquer caso da doença e tem monitorado alguns passageiros em regime de quarentena, nos centros preparados para o efeito, na Barra do Cuanza e Calumbo.