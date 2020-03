Editorial: Em casa por uns tempos

João Lourenço decidiu manter os membros do governo em angola. não se sabe ainda por quanto tempo, mas sabe-se que é por causa do Covi-19. Medida acertada. Ainda que em missão de serviço e teoricamente para contacto apenas com altas individualidades dos países visitados, os membros do governo estavam a tornar-se num risco demasiado elevado. aliás, as noticias espelham-no bem, com vários governantes infectados em espanha e inglaterra, para citar apenas estes.

Talvez não fosse mau colocar em “recolhimento voluntário” todos os governantes que chegaram a angola nos últimos quinze dias, por precaução e para dar exemplo. Seria algo notável que a doença nos chegasse por um membro do governo. Para já, o melhor é mesmo mate-los em “casa”.