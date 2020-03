Escolas inundadas no Cunene

Dezanove escolas, que congregam três mil e 837 alunos do ensino primário, do município de Namacunde, província do Cunene, estão paralisadas desde o princípio do mês em curso devido às inundações provocadas pelas chuvas ocorridas na região, segundo a Angop.

A informação foi prestada ontem, Quinta-feira, pelo director do Gabinete Provincial da Educação no Cunene, Domingos de Oliveira. Segundo o responsável, estão a trabalhar com a Administração de Namacunde para a criação de condições, a fim de que os alunos não fiquem prejudicados.

Domingos de Oliveira disse que as referidas instituições de ensino foram construídas nos corredores das chanas que reservam quantidades de água quando as chuvas caem com intensidade, impossibilitando a mobilidade dos alunos e professores. A província do Cunene matriculou, no presente ano lectivo, 235 mil e 107 alunos distribuídos em 868 escolas, sendo 792 do ensino primário, 56 do primeiro ciclo e 20 do segundo, assegurados por seis mil e 298 professores.