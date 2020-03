Ministra da Igualdade em espanha tem Coronavírus e membros do executivo vão todos fazer teste

A ministra da Igualdade de Espanha, Irene Montero, também tem Covid- 19. A notícia foi confimada em comunicado oficial pelo Governo espanhol. “A ministra encontra-se em bom estado”, sublinha aquela missiva. Irene Montero, militante destacada do Podemos, e também mulher do líder do partido, Pablo Iglesias, teve uma agenda normal e preenchida nos últimos dias.

De acordo com o InfoLibre, esteve na manifestação do 8 de Março em Madrid, na Segunda- feira deu uma entrevista no canal de televisão basco ETB e na Quarta-feira participou na reunião do Conselho de Ministros. Irene Montero ficará agora isolada. De acordo com o El Mundo, Pablo Iglesias, vicepresidente de Governo e marido daquela política, também deverá ficar em quarentena.

Em comunicado, o Governo de Espanha dizia que “esta manhã serão realizados testes a todos os membros do executivo” e que os resultados serão divulgados oficialmente ao longo da tarde. Esta notícia surge depois de três outros políticos espanhóis terem sido diagnosticados com o novo Coronavírus: Javier Ortega Smith e Carlos Zambrano (ambos do Vox, que no Domingo celebrou um congresso) e Ana Pastor (actual deputada do PP e ex-presidente do Congresso dos Deputados).