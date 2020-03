Navio Patrulha-oceânico “Amazonas” atraca no Porto de Luanda

Uma nota da Embaixada do Brasil enviada aO PAÍS informa que a passagem pela capital angolana faz parte de exercícios em conjunto com países africanos na protecção do Golfo da Guiné. O Navio Patrulha-Oceânico “Amazonas”, partiu a 17 de Fevereiro da Base Naval do Rio de Janeiro e chegou a Walvis Bay (Namíbia) no dia 28 de Fevereiro a fim de participar no exercício “Obangame Express 2020”, que envolve militares dos países de África, Europa e América. O objectivo do treinamento é permitir que os países participantes forneçam a segurança marítima adequada no Golfo da Guiné contra a pirataria, tráfico de drogas e armas, sequestro, pesca ilegal e outras actividades ilícitas na região.

Nesta operação, que acontece todos os anos, o Navio da Marinha do Brasil realizará exercícios na costa de Angola, República do Congo e República Democrática do Congo. Na “Obangame Express 2020”, militares de várias marinhas estarão a bordo para fortalecer laços de amizade e comparar procedimentos operativos empregados. O exercício exercerá e avaliará a interoperabilidade regional, a relação multinacional de comando e controlo e a proficiência marítima dos países africanos com os seus parceiros regionais do Golfo da Guiné, juntamente com os países americanos e os europeus.

Durante a operação, as actividades de interdição marítima, técnicas de abordagem, treinamento médico, e o emprego de armamentos, serão realizados com o embarque de diversas equipas dos países africanos participantes nos meios presentes na Área de Operação. Durante a comissão, o navio realizará actividades operativas e de representação visitando os portos de WalvisBay (Namíbia), São Tome e Príncipe (STP) e Luanda (Angola).