Novo CD “Momentos” de Anselmo Ralph é lançado a 21 deste mês

A obra, que será ainda comercializada a 22 no Belas Shopping, comporta 15 faixas músicas, em que Anselmo volta a trazer os seus géneros de eleição: kizomba, R&B e Soul music, mas experimenta também outras sonoridades. O disco, conforme o artista, reúne músicas que retratam, essencialmente, o amor, tendo sido editadas pouco mais de sete mil cópias. A obra conta com participações de distintas figuras da música nacional e internacional, nomeadamente Djodje, Prodígio, Loony Johnson, MC Zuka e Todo El Rato. Entre os vários temas, destacamse as canções “Fim do mundo”, “Fala duma vez”, “Diz-me quantos beijos”, “Quase te perdi”, “Tá doce” e “P’ra cuiar mais”, cantadas em inglês, português e espanhol, tendo em vista o mercado lusófono e o da América do Sul.

“Vem aí a minha sétima obra de originais. São vários momentos descritos em música. Momentos de amor, mágoa, arrependimento, alegria e tristeza. Momentos dos álbuns ‘histórias de amor’ e ‘últimas histórias de amor’, momentos do ‘cupido’ e de ‘a dor do cupido’ também. Bebi de vários momentos artísticos para conceder-vos este maravilhoso momento. De todo o meu coração. Espero que gostem!”, declarou a grande voz da produtora Bom Som. Entretanto, o autor tranquiliza os fãs e afirma que, em caso de necessidade, poderão ser editadas outras duas ou três mil cópias.

“Desta vez tive a oportunidade de misturá-las com funk brasileiro e reggae town. Esse álbum precisava ter a sua própria onda, embora tenha muito do álbum História de Amor”. Segundo o artista, o trabalho começou a ser gravado em meados de 2019, apesar de algumas canções terem mais de um ano. Disse ainda que o título do CD, que envolveu vários produtores, foi escolhido pela filha, sublinhando que representa os momentos da sua vida e trajectória artística. “Demorou algum tempo, porque ainda estava a estudar a direcção em que havia de seguir. Houve muito mais músicas que fiz, mas estas foram as escolhidas”.

O artista

Anselho Ralph tem vários trabalhos publicados no mercado que lhe valeram prémios a nível nacional e internacional. Em 1995 integrou o grupo NGB (New Generation Band), com quem gravou o primeiro CD. Em Janeiro de 2006, lançou o primeiro álbum a solo, intitulado “Histórias de Amor”. No mesmo ano foi nomeado pela cadeia televisiva Channel O, da África do Sul, como “Melhor Cantor de R&B”, e para os MTV Europe Music Awards 2006, na categoria de “Melhor Artista Africano”. Depois do sucesso do primeiro álbum “Histórias de Amor”, lançou o segundo “As Últimas Histórias de Amor”, que rapidamente se tornou sucesso.

Com este segundo trabalho, Anselmo Ralph recebeu o prémio de “Melhor Voz Masculina” e o prémio do “Top Rádio Luanda” como o músico mais votado do ano. Em 2008, assinou contrato de três álbuns com a produtora LS. Produções. Em 2009, lançou o seu terceiro álbum “O Cupido (Duplo CD e DVD)”, que vendeu 40 mil cópias ao fim de quatro meses. Em 2011, lançou um Maxi Single do álbum “A Dor Do Cupido”, que em apenas dois dias vendeu 42 mil cópias. O artista bateu, assim, mais um recorde na sua carreira, conseguindo mais de 1 milhão de plays no vídeo da música “Não Me Toca”.