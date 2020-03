Pai viola filha de 12 anos

Um cidadão de 42 anos de idade está a ser acusado de ter abusado sexualmente da sua filha de 12 anos. O facto aconteceu na província do Huambo, no bairro Dangereux, quando o cidadão de 42 anos, pai da vítima (de 12 anos), aproveitou-se da ausência da mãe e forçou a cópula com a própria filha. O Gabinete de Gomunicação Instintucional da Polícia no Huambo confirmou a detenção do acusado.

A mesma Polícia confirmou a detenção de um outro cidadão, de 20 anos de idade, por envolvimento no crime de homicídio voluntário, com recurso a um objecto contundente (pedra), sendo vítima um seu amigo de 26 anos de idade. O facto ocorreu no município da Ekunha, na via pública, quando ambos desentenderam-se e o acusado partiu para agressão física com recurso a pedras, atingindo a região craniana do amigo, que teve morte imediata.