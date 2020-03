Petro já pensa no Interclube

Depois do desaire frente ao Desportivo da Huíla em casa (1-0), o Petro de Luanda já só pensa no desafio com o Interclube no Domingo, embate referente à 24ª jornada do Girabola, no Estádio 11 de Novembro, às 16:00.

Os tricolores lideram a prova com 50 pontos, mas têm à perna o 1º de Agosto, segundo com 48 pontos. Por conta disto, estão sob pressão e recebem um adversário duro de roer dentro das quatro linhas Aliás, formação afecta à Polícia Nacional é o oitavo classificado com 27 pontos. Não será uma partida fácil para os petrolíferos, uma vez que o adversário perdeu frente ao 1º de Agosto na ronda anterior 2-0. Ainda assim, a equipa técnica trabalha o astral dos jogadores, pois o foco é a luta pela conquista do título que lhes foge há mais de oito anos.

Afastar o nervosismo e controloar os momentos inciais em cada partida dominaram a sessão teórica desta Quinta- feira. A derrota frente aos huílanos faz parte do passado, logo, o técnico Toni Cosano recupera a condição física dos atletas. Os trabalhos com bola e a consequente táctica para o embate com os polícias começa a ser esboçado hoje, segundo o programa da equipa técnica.