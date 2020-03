Xadrezistas trabalham para o Zonal

A Selecção Nacional de xadrez, em ambos os sexos, que prepara o Zonal Africano que o Lesotho acolhe de 27 de Março a 05 de Abril, tem a Mestre Internacional (MI) Esperança Caxita como referência.

Com viagem marcada para o dia 25 do corrente mês, os xadrezistas preparam a prova com o objectivo de conquistar medalhas. Aliás, Esperança Caxita, do 1º de Agosto, tricampeã africana de júnior, venceu a prova em 2019 na cidade de Antananarivo, Madagáscar. Por isso, vai ao palco da competição com a missão de revalidar o trofeu e manter-se no topo no continente africano.