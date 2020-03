1º de Agosto assume liderança do Girabola à condição

Com este triunfo, os militares chegam aos 51 pontos, mais um que o Petro de Luanda, que recebe amanhã o Interclube, no mesmo palco, às 17:00.

Pelo clube militar marcaram Zito Luvumbo (dois) e Ari Papel, ao passo que Musumari rubricou o tento de honra da turma do Moxico.

Ainda hoje, o Recreativo do Libolo do Cuanza-Sul empatou a uma bola com o Cuando Cubango FC.

No prosseguimento da ronda, o Sporting de Cabinda joga com o Santa Rita de Cássia do Uíge, a Académica do Lobito recebe o Recreativo da Caála, Wiliete mede forças com o Ferrovia e o Desportivo da Huíla descansa por força do calendário.

Em actualização…