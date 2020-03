1º de Agosto pode desalojar Petro de Luanda da liderança do Girabola

O 1º de Agosto pode hoje desalojar o Petro de Luanda da liderança do Girabola, quando receber o Bravos do Maquis do Moxico, no Estádio 11 de Novembro, em jogo referente à 24ª jornada do Girabola 2019/2020, às 17:00. O campeão nacional, a jogar em casa, se vencer, chega aos 51 pontos na tabela classificativa da festa do desporto-rei em Angola.

A acontecer, terá um ponto de diferença em relação ao Petro de Luanda, que recebe, amanhã, o Interclube. Para isso, a equipa das Forças Armadas Angolanas tem a obrigação de assumir o favoritismo, mas deve estar atenta, pois mede forças com o terceiro classificado. Por conta disto, o técnico Dragan Jovic aposta na equipa que venceu na ronda passada por 2-0 o Interclube.

Os avançados Ary Papel, Zito e Ibukun têm de redobrar os esforços para evitar uma eventual surpresa do adversário. Por sua vez, o conjunto às ordens de Zeca Amaral está focado e também quer vencer o campeão nacional. Os jogadores da turma maquisarde trabalharam ao longo da semana para discutir os três pontos no tapete verde do 11 de Novembro esta tarde.