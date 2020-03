A 1ª “Department Store” de angola da marca redtag abre hoje ao público no Belas Shopping

A cerimónia de inauguração da REDTAG aconteceu ontem dia 12 de Março, onde estiveram presentes Ermelindo Pereira, administrador do Município de Talatona, Uirá Ribeiro, director-geral do Belas Shopping, accionistas, representantes da REDTAG, parceiros e convidados. O tradicional corte da fita da loja foi feito por Ermelindo Pereira, administrador do Município de Talatona e Rui Santos, accionista da marca. Cumpridos os requisitos protocolares, Vasco Marques, director- geral do Angola Retail Group e Esmeralda Neves Ferreira, Brand Manager da REDTAG, convidaram os presentes a conhecer a nova “Department Store” onde num só lugar, o cliente encontra moda para homem, senhora, criança, bebé, e decoração para a casa, a preços justos e competitivos.

A abertura da marca REDTAG permitiu a criação de 120 novos postos de trabalho maioritariamente jovens. Esmeralda Neves Ferreira, Brand Manager da marca referiu a aposta na formação contínua dos seus quadros. “Antes da abertura todos os colaboradores estiveram mais de dois meses em formação de A a Z passando por todas as secções, desde o armazém, etiquetagem da roupa, a forma de arrumar as colecções, vitrinismo, entre outras áreas”. Sendo a única loja neste segmento num espaço amplo com 1.400m2, a REDTAG aposta na inovação, na actualidade e versatilidade das colecções. Ao surgir no mercado, a marca pretende democratizar o acesso ao vestuário de qualidade para todas as famílias angolanas, proporcionando uma experiência de compra única e diferente daquela que existe actualmente no país. A marca originária do Dubai, está presente nos EAU, Arábia Saudita, Iemen, Catar, Kuwait, Uzbequistão, Egipto, Nigéria, Tanzânia e agora Angola. Com a abertura do primeiro andar, o Belas Shopping, uma vez mais, aposta na melhoria e diversificação dos seus serviços e coloca o cliente como foco principal do seu negócio.

Sobre a REDTAG

Lançada em 2006, a REDTAG apresenta-se como uma marca de moda de lifestyle, descontraída, versátil, criativa e actual. Com 215 lojas localizadas nas Geografi as mencionadas, as vendas da REDTAG crescem anualmente 20%, sendo as lojas situadas em África as que mais contribuem para este crescimento, proporcionando uma experiência de compra inovadora, a preços imbatíveis.

Sobre o Belas Shopping

Localizado na zona de Talatona, o shopping foi inaugurado em Março de 2007. Actualmente conta com 100 lojas divididas por 89 operações comerciais. Com a inauguração do 1º piso o Belas contará, num futuro próximo, com um aumento no número de operações e uma maior oferta de serviços.