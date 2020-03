Casal vindo de Madrid, os dois primeiros casos de Covid-19 na Namíbia

A Namíbia é o 18° país africano com casos de Covid-19. Ontem, um casal chegado recentemente de Madrid, Espanha, obteve resultado positivo, tendo a pandemia se alastrado para mais um país da África Subsariana.

O casal infectado regressou de Espanha na Quarta-feira, 11 de Março e, segundo a nota de imprensa do Ministério da Saúde e Serviços Sociais namibiano, as medidas preventivas tomadas no aeroporto não detectaram nenhum sintoma.

Todavia, passadas poucas horas após chegada ao território namibiano, o casal começou a manifestar sintomas como tosse, tendo visitado uma instituição de saúde que recolheu as suas amostras e os colocou de quarentena.

Apesar de a Namíbia ter recebido neste mês 1.000 testes de Covid-19, amostras dos pacientes suspeitos foram remetidas para a África-do-Sul e, ontem, “às 21h, foram recebidos os resultados positivos”, lê-se no comunicado.

As autoridades iniciaram ontem mesmo o rastreio de pessoas com as quais o casal manteve contacto no território namibiano, para conter a propagação da doença.

Recorde-se que, dos 54 países africanos, 18 já têm cidadãos infectados com a pandemia do novo coronavírus, tendo morrido um paciente no Sudão. Apenas 43 países de África estão capacitados para fazer testes de diagnóstico.

Segundo especialistas e responsáveis da O.M.S. em países de África, medidas de prevenção e contenção são, de facto, o melhor remédio para a maioria dos países do continente, devido ao seu débil sistema de saúde.