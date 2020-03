Coronavírus: O que é o Coronavírus e como posso me proteger?

Foi identificado pela primeira vez em Janeiro de 2020 na cidade de Wuhan, na China. Este novo agente nunca tinha sido previamente identificado em seres humanos, tendo causado um surto na aludida cidade que se espalhou rapidamente a vários países do mundo. A Organização Mundial da Saúde decretou (OMS) que o mundo está diante de uma pandemia.

Como me posso proteger?

Não tendo sido reportados casos em angola, estão indicadas medidas específicas de protecção, mas há questões práticas que se deve ter em conta para reduzir a exposição e transmissão da doença:

1. Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto directo com pessoas doentes; 2. evitar contacto desprotegido com animais domésticos ou selvagens;

3. adoptar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

4. Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.

Quais os sinais e sintomas

As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infecção respiratória aguda

1. Febre

2.Tosse

3. Dificuldade respiratória

Existe tratamento

Não existe vacina. Sendo um novo vírus, estão em curso as investigações para o seu desenvolvimento. o tratamento para a infecção por este novo coronavírus é dirigido aos sinais e sintomas apresentados