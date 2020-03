Novo livro sobre história de Angola a caminho das bancas

“Angola desde antes da sua criação pelos portugueses até ao êxodo destes por nossa criação”, é o livro da autoria de Carlos Mariano Manuel a ser lançado brevemente no mercado angolano. O volume, segundo o autor, é o resultado de mais de duas décadas e meia de investigação iniciada na República Federal de Alemanha, nas décadas de 1980 e 90, bem como em diversos países africanos, América do Norte e do Sul. A obra com mais de duas mil páginas transcreve uma investigação histórica em três volumes da trajectória de Angola desde os seus primórdios até a proclamação da Independência, a 11 de Novembro de 1975.

O primeiro volume, nas suas 648 páginas, narra factos históricos como “a origem e evolução do povoamento humano na África Subsahariana” , “ o reino ou império do Congo “, “ o processo que conduziu à integração da região meridional do Congo na colónia de Angola” . No segundo volume se destacam assuntos relacionados com “a conjuntura internacional na transição ao século XIX e a formal abolição do tráfico de escravos nos territórios sob domínio colonial português “, “a conferência de Berlim” , “o novo paradigma da colonização portuguesa após o termo da conferência de Berlim sobre África”. No terceiro volume o destaque vai para os efeitos da conferência de Berlim nas diásporas africanas, mobilização crescente no mundo contra o colonialismo português”, “as jornadas patrióticas que abalaram o colonialismo em Angola ocorridas no primeiro trimestre de 1961”, assim questões ligadas ao surgimento e acção dos três movimentos de libertação de Angola que culminaram com a Independência nacional.

Carlos Mariano sublinha que com esta obra quis render homenagem aos angolanos e portugueses pela responsabilidade de defender e desenvolver a herança comum, Angola. Carlos Mariano Manuel nasceu a 9 de Março de 1957 na província do Uige, é professor convidado da Universidade Humboldt de Berlim, instituição de ensino superior onde se doutorou em medicina. É professor titular (último grau da carreira docente no ensino universitário em Angola) da Universidade Agostinho Neto (UAN) e além da docência exerce os cargos de chefe do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina e é presidente da Liga Africana. Já exerceu os cargos de Director (hoje Decano) da Faculdade de Medicina da UAN, PCA e Director Geral do Hospital Américo Boavida.