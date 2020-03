Talatona acolhe fórum sobre gestão financeira no desporto

O director-geral da Media Claque, Paulo de Angola, garantiu, ontem, a este jornal que estão criadas as condições para o fórum sob o lema “estratégias para captação e gestão financeira no desporto”, a realizar-se a 20 deste mês, no hotel Royal Plaza, em Talatona, Luanda, às 9:00.

Paulo de Angola explicou que o objectivo é construção de uma plataforma para a implementação de um mercado desportivo que possa valorizar o negócio e seus investidores, partilhando técnicas e experiências de actuação para a captação, gestão e rentabilização financeira no desporto.

“Os gestores desportivos, empresários, entidades governamentais e consulares vão fazer uma reflexão colectiva em prol do estado actual do desporto nacional e a captação e gestão de finanças no sector”, assegurou. Quanto ao número de participantes, Paulo de Angola revelou que o evento terá acesso gratuito, pois a organização estima a presença de 250 participantes.

Com moderação do jornalista Sílvio Capuepue, o certame vai contar com as prelecções de Bernardo Santos, especialista em marketing desportivo, Edivaldo da Silva, CEO da Kwtanga Sports App, João de Almeida, director-geral da F3M Angola, Pedro Godinho, presidente da Federação Angolana de Andebol (FAAND), e Daniel Sapateiro, fundador da Comunidade Finanças para Todos.