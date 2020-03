1º de Agosto “encurrala” o Petro de Luanda na tabela classificativa

o 1º de Agosto encurralou ontem a liderança do Petro de Luanda na tabela classificativa do Girabola 2019/2020. No Estádio 11 de Novembro, o campeão nacional bateu o Bravos do Maquis do Moxico por três bolas a uma. Com este triunfo, o clube central das Forças Armadas Angolanas assume provisoriamente o comando do Campeonato Nacional. Nas bancadas, a alegria dos adeptos do 1º de Agosto era visível.

Entretanto, o adversário maquisarde reagiu, mas sem muitos argumentos. Os avançados Zito Luvumbo e Ary Papel foram os goleadores de serviço no tapete verde do 11 de Novembro. Pela forma como se bateu, Zito Luvumbo mostrou que está em forma, por isso, aos 11 minutos marcou o primeiro golo.

Volvidos três minutos, Mussumari empatou a partida em nome do Bravos do Maquis, mas durou pouco tempo antes de o árbitro mandar todo o mundo para os balneários. No reatamento, Zito Luvumbo voltou a evidenciar-se em campo, logo aos 65 minutos fez o segundo. Numa jogada ensaida, Ary Papel fez o último golo para compensar o penalti que falhara, atirando para o “ferro”.