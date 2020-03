AGT comunica novas vias de pagamento do iva

O documento, também chamado de Modelo 7, deve ser utilizado independentemente do valor a pagar e a medida abrange todos os contribuintes enquadrados nos Regimes Gerais e Transitórios do imposto. A partir de 17 de Abril do corrente ano, para o pagamento do IVA, fica “proibido a transferência de valores para a conta do Banco de Comercio e Industria (BCI), denominada “Conta Receita-IVA” ou qualquer outra.

A orientação vem expressa num comunicado datado de 13 de Março e emitido pela Administração Geral Tributaria em Luanda. Segundo a mesma nota, os contribuintes que tenham dificuldades em efectuar pagamentos de montantes igual ou superior a kz 100 mil em qualquer instituição bancaria devem deslocar-se aos balcões do Standard Bank Angola, Banco Millennium Atlantico, Banco Angolano de Investimentos (BAI), Banco Internacional de Credito (BPC), Banco de Negócios Internacional (BNI) e Banco Caixa Geral de Angola, Banco de Credito do Sul (BCS), que passam a dispor do novo método de pagamento, denominado “RUPE-STC (Sistema de Transferência a Crédito”.

A administração Geral Tributaria disponibiliza ainda o endereço electrónico (pagamento.iva. [email protected]) para quaisquer informações adicionais.