Estudantes do cis queixam-se de maus-tratos por parte da instituição

Na redacção do jornal OPAÍS aparecem seis estudantes, mas o grupo de lesados é composto por 15, todos do curso de Administração Pública e Ciências Políticas, que agora deveriam estar a receber aulas do segundo ano. Todos fizeram a inscrição e o pagamento de um mês de mensalidade. Feito o cúmulo, desembolsaram 35.500 Kwanzas, mas quando contactaram a secretaria para obter o horário e a turma, não lhes foi possível fornecer tal informação.

Esperaram que se afixassem novas listas, mas ainda assim a turma dos mesmos não se encontrava. “O nosso horário não foi encontrado, nem no sistema, segundo o coordenador do curso de Enfermagem. Este responsável contactou a secretaria, na última Segunda-feira, 9, e a resposta foi que a nossa turma não existe. Na Terça-feira escrevemos para a directora académica, Marciele Coelho, mas não tivemos resposta positiva”, contam. Há uma semana que as aulas começaram e os estudantes do referido curso não têm acesso às salas, no período nocturno.

Nesta altura do “campeonato”, depois de já terem feito a confirmação da matrícula e pago um mês de mensalidade, receber a informação que não haverá o curso de Administração Pública e Ciências Políticas no período da noite é como se tivessem recebido um balde de água gelada. Todos os estudantes que conversaram com o jornal OPAÍS são trabalhadores e têm o período nocturno para se formarem, pelo que não há qualquer possibilidade de passarem para o período da manhã, como lhes estava a ser sugerido pela directora académica.

Director da instituição mostra-se surpreso

Ainda na Quinta-feira, 12, os estudantes depararam-se com o director-geral, Amaral Lala, no estacionamento e o questionaram sobre esta situação, pelo que este responsável mostrou-se surpreso, uma vez que pensava que os estudantes tinham sido informados de que o curso em questão passaria apenas para o período da manhã e tarde. Ao director ainda perguntaram se seria possível obterem o reembolso do valor pago pelos alunos que estão nesta situação, ao que este respondeu negativamente, tendo acrescentado que estes teriam de pagar para obter a declaração com notas e o conteúdo programático para irem a outra universidade que tenha curso similar.

Sem solução, os estudantes querem sair do CIS, mas exigem que seja a instituição a tratar do processo de transferência, porque sabem que é muito burocrático cumprir todas obrigações neste caso. O problema de organização da instituição começou no ano passado, segundo os queixosos. Primeiro, pelo facto de terem juntado dois cursos numa única turma, neste caso Administração Pública e Ciências políticas.

Em segundo lugar, foram notando, ainda no ano passado, que muitos professores reclamavam de atrasos salariais, para além de terem poucos professores para aquele curso no período nocturno. Os estudantes disseram ainda que este não é o único curso com este problema, visto que no presente ano os colegas do curso de Banca e Seguros, bem como os de Recursos Humanos saíram “em bloco”, assim que souberam que o curso seria anulado no período da noite. OPAÍS contactou, ontem, João Pedro, secretário-geral do CIS.

O responsável informou que ontem estiveram novamente reunidos com os estudantes queixosos e a situação em questão será resolvida nos próximos tempos. Sobre se os estudantes irão receber as aulas no período da noite e se não haverá necessidade de se mudar o turno, respondeu positivamente, tendo acrescentado que a partir de meados da próxima semana a situação estará resolvida. João Pedro disse ainda que o que terá acontecido foi a falta de comunicação, tanto da instituição quanto dos estudantes