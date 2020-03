Filme “A Dívida” do realizador Anacleto de Abreu estreia a 17 de Abril em Luanda

Rodado durante cinco meses, em Luanda, o filme realizado por Anacleto de Abreu, com produção executiva da Will Gondo, é um misto de acção e comédia à moda angolana. Nessa produção cinematográfica, de 120 minutos, o ex-integrante do grupo de humor Os Tuneza faz dupla com a cantora e actriz Neide Van-Dúnem. Além da dupla, participam n’ “A Dívida” Issac Bige, Sérgio Oliveira, Vasco Estevão, Clea Amado, Chong dos Santos, Mário Octávio, Francisco Simão, Angelino da Silva, Paulo Kanganjo, Danilo Neto, Serafina Sanches, Sany Cláudia, Carlos Alves, Valdano Lukizaia, entre outros profissionais.

Gilmário Vemba afirmou, em declarações à ANGOP, que o filme resulta de uma ideia da sua produtora (GV Entretenimento) e da Black Walk. Pretende-se com o filme, gravado em várias partes da cidade de Luanda, retratar vários fenómenos sociais registados no país, sobretudo depois do começo da crise económica. “Nos dias de hoje é mais importante, para várias pessoas, parecer rico. São muitas as pessoas que se endividam para ter certos luxos”, criticou o artista.

Gilmário Vemba sublinhou que pretendem oferecer aos amantes da sétima arte um filme de “muita acção e diversão”, produzido num formato de cinema de nível internacional. “Que venham todos contribuir para o crescimento da indústria cinematográfica angolana”, convidou o actor, que considerou fácil a sua adaptação ao cinema. Gilmário Vemba tem mais de 10 anos de experiência na televisão e participou em vários trabalhos na televisão. “Não é a mesma estrutura, mas foi fácil enquadrar”.

Nos últimos 10 anos revelou-se um dos principais talentos da comédia nacional, com o grupo Os Tuneza, que deixou de integrar em 2019, fazendo carreira a solo. Desde 2019, o artista faz participações em programas de televisão, em Portugal, e em alguns eventos de comédia organizados no país.