Petro empata e partilha liderança com D’Agosto

O Petro de Luanda perdeu ontem a oportunidade de liderar isolado o Girabola 2019/2020, no fecho da 24 jornada, no Estádio 11 de Novembro.

Ao empatar a duas bolas com o Interclube, o emblema tricolor vê-se agora a ter de partilhar a liderança da prova, 51 pontos, com o 1 de Agosto, rival de longa data.

O empate, com sabor à derrota, pressiona cada vez mais o clube petrolífero, aliás, na próxima ronda desloca-se ao reduto do terceiro classificado, o Bravos do Maquis do Moxico, um adversário duro de roer.