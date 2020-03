1º de Agosto defronta Petro com derrota na bagagem

Com uma derrota na ronda anterior frente ao Interclube 108-103, o 1º de Agosto defronta amanhã o Petro de Luanda, no Pavilhão Princiapl da Cidadela Desportiva, às 18:00.

Na abertura da quarta jornada quarta volta do Campeonato Nacional de basquetebol sénior masculino, o cinco militar enfrenta um adversário com argumentos. Aliás, a formação tricolor é o líder da prova com quarenta e sete pontos e continua a “limpar” os seus adversários.

Por esta razão, aplicou chapa “100” ao CFDK, ou seja, 106- 59, numa partida dominada do primeiro ao último minuto pelos petrolíferos. O 1º de Agosto ocupa a segunda posição com quarenta e três pontos, porém a derrota frente a formação da Polícia Nacional faz parte do passado. No entanto, esta noite será uma partida imprevísivel, aliás são as melhores equipas do país nesta modalidade.

O técnico tricolor, Lazare Adingono, estuda os pontos fracos do rival de longa, pois é um encontro em que os melhores atletas aparecem e surpreendem. Por sua vez, Walter Costa prepara uma equipa a altura das encomendas, uma vez que não será uma partida fácil. A direcção do 1º de Agosto decidiu organizar o jogo na Cidadela por causa do Pavilhão Victorino Cunha, seu reduto, ser exíguo para os seus adeptos.