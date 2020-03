Câmara dos EUA aprova projecto sobre Coronavírus que prevê teste gratuito e licença médica

Por 363 votos favoráveis e 40 contrários e com apoio de ambos partidos, a Câmara, controlada pelos democratas, aprovou um esforço de biliões de dólares que expandirá programas de saúde para ajudar aqueles que podem ter que ficar afastados do trabalho nas próximas semanas. Economistas dizem que o surto, que infectou 138.000 pessoas em todo o mundo e matou mais de 5.000, pode levar a economia dos EUA à recessão. O Presidente Donald Trump disse que apoia o pacote, aumentando a probabilidade de aprovação no Senado, controlado pelos republicanos, na próxima semana.

O projecto de 110 páginas é fruto de amplas negociações entre a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, principal representante do Presidente Trump sobre o assunto. Mnuchin pressionou por cortes de impostos, enquanto. Pelosi pressionou para expandir os gastos. O projecto não inclui o corte de impostos na folha de pagamento de 1 trilhão de dólares que Trump havia pedido. Pelosi e Trump têm um relacionamento conturbado e não se falam directamente. “Não havia necessidade disso”, disse Pelosi numa conferência de imprensa na noite de Sexta-feira. No início do dia, Trump havia acusado os democratas de “não fazerem o que é certo para o país”.

O projecto fornecerá duas semanas de licença médica remunerada por doença para os afectados pelo vírus. As empresas receberão um crédito fiscal para ajudar a cobrir as despesas. Os trabalhadores também poderão tirar até três meses de licença não remunerada se estiverem em quarentena ou precisarem de cuidar de familiares doentes. O projecto expandirá programas de segurança social que ajudam as pessoas a enfrentar crises económicas, incluindo idosos com dificuldades para sair de casa e alunos de baixa renda que correm o risco de perder o acesso ao café da manhã e almoço gratuitos se as suas escolas estiverem fechadas.

Democratas e republicanos trabalharam para encontrar um terreno comum depois de terem aprovado rapidamente um projecto de lei de 8,3 biliões de dólares, na semana passada, para financiar pesquisas de vacinas e outras medidas de combate à doença. Trump declarou emergência nacional na Sexta-feira, liberando 50 biliões de dólares em ajuda federal.