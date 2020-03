Candidaturas ao Prémio de Literatura dstangola/Camões encerram Sexta-feira

As candidaturas para a II edição do concurso de carácter anual denominado Prémio de Literatura dstangola/ Camões encerram na Sexta-feira, 20, promovido pela Dstgroup, com a parceria do Camões I.P. Sobre dstangola A dstangola é uma empresa participada do dstgroup que desenvolve a sua actividade principal na área da engenharia e construção no mercado Angolano. Poderão candidatar-se ao concurso promovido pela dstgroup e a dstgroup, autores angolanos nascidos no país, residentes ou não. Os mesmos, de acordo com o regulamento, deverão entregar o livro publicado no país ou no estrangeironos dois anos anteriores, 2018 e 2019, desde que seja em língua portuguesa.

Os trabalhos serão analisadas pelo corpo de jurados presidido pela professora Irene Guerra Marques e que integra o escritor José Agualusa e o jornalista e adido de imprensa da Embaixada de Angola em França Carlos Ferreira, O autor da obra contemplada vai receber um galardão no valor de 15 mil euros, que será entregue em Luanda, em Junho, data em que se celebra o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

O concurso

O Prémio de Literatura dstangola/Camões visa distinguir, anualmente, e de forma alternada, livros editados em poesia e prosa de artistas. Na I edição da iniciativa registou cerca de duas dezenas de candidaturas, sendo o poeta angolano Zetho Cunha Gonçalves o vencedor do concurso, pela obra literária “Noite Vertical”.

Consta que Zetho, que nasceu no Huambo, em Julho de 1960, e vive em Lisboa, é poeta, ensaísta, tradutor e autor de literatura infantil e juvenil. Em 2018 viu o seu nome ser proposto para o Prémio Nobel de Literatura. “A Palavra Exuberante”, “Fernando Pessoa – Um Retrato Fora da Arca” e “Rio Sem Margem” estão entre os títulos publicados em Portugal de Zetho Cunha Gonçalves.