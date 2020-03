COVID-19 “trava” selecção de xadrez

A Selecção Nacional de xadrez está impedida de se deslocar para o Lesotho, palco do Campeonato Africano 4.5 da Zona IV, devido ao COVID-19. Com viagem marcada para o dia 25, a equipa nacional vai prosseguir a preparação, pois o objectivo é qualificar-se para o Campeonato do Mundo na Rússia em 2021.

Segundo o comunicado da Federação Internacional de Xadrez, a decisão prende-se com a evolução da situação e para proteger a integridade física e a saúde dos atletas é preferível seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

No palco da competição, Angola seria representada por quatro xadrezistas, sendo que a Mestre Internacional (MI) Esperança Caxita é a mais referenciada pelas adversárias. A atleta do 1º de Agosto, tricampeã africana júnior, venceu a competição em 2019, em Madagáscar, portanto espera arrebatar medalha no certame.