ONG tem 190 mil euros para apoiar comunidade SAN

O projecto visa igualmente contribuir para melhorar as condições socioeconómicos e organizativos das comunidades identificadas das localidades de Hupa no município da Cacula, assim como Derruba e Mupembati, no Quipungo. Falando no encontro de partilha dos resultados do segundo ano do projecto e recolha de contribuições para o projecto da comunidade, o coordenador da OCADEC, Benedito Quessongo, destacou a pertinência do programa em apoiar a comunidade SAN. Afirmou que o valor em causa servirá para a compra de equipamentos com destaque para enxadas, gado, fertilizantes, sementes, entre outros, no intuito de reforçar a componente da prática da agricultura familiar e aumentar a produção alimentar no seio das comunidades rurais.

Fez saber que neste momento, a organização está a trabalhar nos mecanismos de distribuição de meios para que facilitem o desempenho da actividade, com vista a se permitir que se produzam quantidades suficientes de alimentos por parte dos visados. “A par disso, vai permitir que as crianças possam frequentar as aulas sem sobressaltos, através da garantia de merenda a base da batata-doce e rena”, disse. Convidada ao evento, a vice.governadora para o sector político, económico e social, Maria João Chipalavela, sublinhou que o executivo está empenhado no reforço, melhoria e inclusão social da comunidade SAN.

Esta acção passa pela criação de estratégias que ajudem a produzir e melhorar a vida das minorias étnicas nos domínios da segurança alimentar e nutricional, terras, representação, liderança, promoção da mulher e criança. Na ocasião, enalteceu a parceria da OCADEC, com o governo provincial da Huíla, em projectos que visam incentivar a produção agrícola familiar e na promoção da segurança alimentar em curso do grupo. Participaram no evento autoridades governamentais, tradicionais, líderes comunitários dos municípios do Lubango, Chibia, Cacula, Gambos e Matala.