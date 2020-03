Petro e 1º de Agosto partilham liderança do Girabola 2019/2020

Petro de Luanda perdeu ontem a oportunidade de voltar a liderar o Girabola 2019/2020, no Estádio 11 de Novembro, no fecho da 24ª jornada. Ao empatar a duas bolas com o Interclube, a formação tricolor chegou aos cinquenta e um pontos na tabela classificativa. Deste modo, o emblema petrolífero partilha a liderança da maior festa do desporto-rei em Angola com o 1º de Agosto, o rival de longa data.

É ponto assente que as duas equipas vão encarar todas as jornadas como autênticas finais, uma vez que está em causa a luta pelo título. Como é evidente, a pressão continua a residir no Catetão, ou seja, o Petro não vence há duas jornadas e aos poucos vai dando espaço ao 1º de Agosto. Frente ao Interclube, ontem, tiveram uma postura inicial pouco habitual, aliás foram atrás do prejuízo.

Numa tardem de futebol limpo, os polícias do Rocha Pinto foram os primeiros a inaugurar o marcador por intermédio de Paty. Depois da festa do emblema da Polícia Nacional, Job na grande área, fez com que o defesa do Interclube marcasse na sua própria baliza. O defesa do Interclube Kinito, aproveitou uma falha defensiva do Petro e voltou a marcar. Na ponta final, o avançado Yano empatou a partida.