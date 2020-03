Research Atlantico: As operações de troca de liquidez entre os bancos comerciais fixaram-se em 722.160 milhões Kz em Fevereiro de 2020

POR: Atlantico

Espaço Angola Mercado Monetário

O BNA realizou Operações de Mercado Aberto em Fevereiro de 2020. No período em análise o montante absorvido fixou-se em 94.349 milhões Kz, sendo que o valor cedido situou-se em 25.046 milhões Kz, que representa um aumento de 12% e uma redução de 61%, face ao período anterior, respectivamente.

Finanças Públicas

Os Eurobonds emitidos pelo país estão a ser transaccionados a desconto nos mercados internacionais. O preço apurado na última semana fixou-se abaixo do valor nominal, com reflexo sobre as yields que aumentarem em média 647,04 p.b. Destaca-se que a yield do Eurobond com vencimento em 2025 passou de 6,54% para 16,89%, o que reflecte a queda, em 30%, do preço do petróleo. Os Títulos do Tesouro negociados no mercado secundário fixaram-se em 3.256 milhões Kz na última sessão. O montante reflecte um incremento de 33% em relação a quinta-feira da semana anterior, com a preferência a recair sobre as Obrigações do Tesouro Indexadas à taxa de câmbio, com efeitos sobre a profundidade do sector.

Espaço Internacional EUA A taxa de inflação fixou-se em 2,3% durante o mês de Fevereiro. O nível corresponde a uma redução mensal de 0,2 p.p., influenciado pelo aumento moderado nos preços da gasolina, com possíveis efeitos sobre o poder de compra dos consumidores.

China

A taxa de inflação homóloga referente ao mês de Fevereiro fixou-se em 5,2%. O desempenho reflecte uma desaceleração mensal de 0,2 p.p., influenciado pela diminuição dos preços dos bens não-alimentares em cerca de 0,9%, com possíveis impactos sobre o poder de compra dos consumidores.

Zona Euro

O Banco Central Europeu manteve a taxa de facilidade de depósitos em -0,5%. A manutenção ocorreu num período em que o mercado previa redução de 10 p.b. para estimular a economia afectada pela propagação do Coronavírus, mas o BCE decidiu injectar 120 mil milhões EUR para dinamizar o crédito. O crescimento económico do IVº trimestre de 2019 fixou-se em 0,1%. O nível compara com o registo apurado no trimestre anterior 0,3%, e representa o menor crescimento desde a contracção de 2013, o que terá sido influenciado pelo aumento do investimento em 4,2%.