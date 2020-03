Covid-19 força adiamento do jogo dos Palancas frente à RDC

Os jogos da terceira e quarta jornadas da corrida ao Campeonato Africano das Nações em futebol (CAN), em 2021, foram adiados “sine die” pela Confederação Africana da modalidade. Em comunicado tornado público no seu site, a CAF evoca a propagação do coronavírus pelo mundo para justifi car a medida e anuncia que as novas datas serão conhecidas depois de a situação se normalizar. Assim, a partida da primeira mão, dia 28 deste mês, entre Angola e RDC, já não será disputada na data prevista. A segunda mão estava marcada para o dia 31.

Na prova, Angola está inserida no grupo D ao lado das congéneres da RDC, Gabão e Gâmbia. O Campeonato Africano será disputado no próximo ano nos Camarões. A pandemia global causada pelo novo coronavírus já infectou mais de 151.000 pessoas em todo o mundo, com mais de 5.700 mortes em 137 países, segundo a contagem da AFP com base em dados ofi ciais.

Em África, pelo menos 26 países registam casos da Covid-19. Infecções pelo coronavírus foram detectadas no Rwanda, Mauritânia, Namíbia, Quénia, Etiópia, RDC, Namíbia, Ilhas Seicheles, Guiné Equatorial e República Centro Africana, entre outros.