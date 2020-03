Cuando Cubango dispõe mais de 50 kits para prevenção para COVID-19

Mais de 50 kits com material de prevenção contra a pandemia do Coronavírus (COVID – 19) foram distribuídos, até ao momento nas principais unidades sanitárias da província do Cuando Cubango, deu a conhecer ontem, Segunda-feira, o director local do Gabinete da Saúde, Mirco Lukas Makay, segundo a Angop. Em declarações à imprensa, no fi nal da reunião de emergência da comissão provincial multissectorial de prevenção do Coronavírus, orientada pelo governador Júlio Bessa, o responsável explicou que o material, entregue pelo Ministério da Saúde, foi distribuído para os nove municípios do Cuando Cubango.

Nos kits, apontou, constam material de biossegurança como botas, chapéus, luvas, gel, batas, máscaras, óculos e termómetros digitais disponíveis a serem usados nos municípios, sobretudo nos municípios fronteiriços com a Namíbia e Zâmbia, concretamente Cuangar, Dirico, Calai e Rivungo, respectivamente. O director avançou que os técnicos da saúde, que funcionam em diferentes unidades sanitárias, estão a benefi ciar de capacitação específi ca sobre questões de prevenção contra o Coronavírus.

Por sua vez, o secretário de Estado do Ministério do Interior, José Bamoquina Zau, que falava no acto de apresentação do novo comandante da Polícia Nacional no Cuando Cubango, assegurou que foram disponibilizados equipamentos que visam reforçar as medidas de segurança nas fronteiras terrestres e fl uviais com a República da Namíbia, depois de terem sido confi rmado s dois casos de Coronavirus (Covid-19) neste país vizinho.

José Bamoquina Zau disse que os profi ssionais estão munidos de equipamentos próprios para o rastreio do vírus, como termómetros digitais e materiais de biossegurança, para rastrear os cidadãos nacionais e estrangeiros que entram para o território nacional ou estejam a sair.