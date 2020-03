1º de Agosto e Maquis procuram passe à final da Taça de Angola

Depois da vitória por 3-1 no passado Sábado frente ao Bravos do Maquis, para o Girabola 2019/2020, o 1º de Agosto tenta, hoje, repetir o feito diante do mesmo adversário, em jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Angola, às 17:00. No “tapete verde” do Estádio 11 de Novembro, em Luanda, os militares sabem que têm que entrar determinados para conseguirem o triunfo.

Aliás, a vitória deve ser por mais de duas bolas, de modo a abrir boas perspectivas para o jogo de resposta. Moralizados com o regresso à liderança do Campeonato Nacional com os mesmos pontos que o seu rival, Petro de Luanda, 51 cada, Zito Luvumbo, que fez dois tentos no desafio anterior, será a principal flecha dos militares virada para a baliza dos maquisardes. Apesar da derrota no último fim-de-semana, o treinador da equipa do Moxico, Zeca Amaral, quer evitar o segundo desaire consecutivo. O técnico deverá alterar o seu sistema táctico para levar a decisão da eliminatória o Luena.

Lunda-Norte ao rubro

A cidade do Dundo, província da Lunda-Norte, poderá estar ao rubro hoje com o embate entre o Sagrada Esperança e o Interclube, em jogo referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Angola, às 15:00. A formação diamantífera comandada por Roque Sapiri, atingo jogador do clube, tudo fará de modo a resolver a eliminatória perante aos seus adeptos.