Concertos de Celine Banza adiados devido o coronavírus

No âmbito de medidas preventivas aconselhadas pela Organização Mundial da Saúde, no sentido de evitar a aglomerados de pessoas, devido à disseminação da pandemia do Coronavírus, os dois espectáculos da cantora congolesa Celine Banza previstos para os dias 18 e 20 do corrente mês, na Casa das Artes e no Palácio de Ferro, em Luanda, foram adiados.

Estava prevista a apresentação da cantora, com a sua banda, numa actuação de uma hora e meia, num espectáculos promovido pela Aliança Francesa e a Casa das Artes, enquadradas nas festividades da francofonia.

Cantora e actriz Celine Banza iniciou a sua carreira como corista nos estúdios Kabako. Fez uma breve aparição em “the voice afrique francophone” e criou o seu próprio grupo Banza Musik. Em 2019, venceu o concurso Prémios Descoberta RFI, beneficiando do apoio profissional e da promoção mediática, incluindo a organização de um concerto em Paris (França) e de digressão em toda a África.