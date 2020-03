MINSA dita quarentena obrigatória para quem vier de países com Coronavírus

A conclusão do alargamento da quarentena surgiu depois de a Comissão Interministerial para a Resposta à Pandemia do Coronavírus se ter reunido, ontem, em Luanda, para avaliar as medidas de Prevenção e o Plano Nacional de Contingência para o controlo da pandemia COVID-19. Os cidadãos que vierem de países com transmissão comunitária do novo Coronavírus, nomeadamente China, Coreia do Sul, Irão, Itália, Portugal, Espanha e França, ou que tenham estado em contacto com doentes afectados pelo COVID 19, ficarão de quarentena obrigatória, de 14 dias, a partir de hoje.

Estes cidadãos estarão proibidos de receber visitas enquanto permanecerem em quarentena, neste caso no Centro de Quarentena do Calumbo. A mesma medida (a de quarentena obrigatória é abrangente a todos os funcionários dos organismos públicos e privados que tenham regressado desses países, de acordo com um comunicado que chegou a OPAÍS. “Há necessidade de se intensificar o trabalho de educação cívica para a prevenção e medidas de contenção da pandemia, em especial aos viajantes e aos grupos de risco (idosos, crianças, doentes crónicos, entre outros)”, lêse.

Entre as recomendações, consta que se deve evitar ao máximo possível grupos com grandes aglomerados, em actividades desportivas, culturais, religiosas, familiares e de lazer e evitar espaços fechados. A Comissão Interministerial apela a toda a sociedade, em especial à sociedade civil, igrejas, autoridades tradicionais, sector privado, e outras instituições, a desencadear iniciativas para a educação, sensibilização e prevenção junto das comunidades. Em caso de suspeita da doença, contactar o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) através do número 111.