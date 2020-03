Yuri Quixina: “O impacto do coronavírus na nossa economia não fica pelo OGe e petróleo”

Estamos em Março, mês dedicado à mulher, mas também ao pai… Isto significa que os pais dependem muito das mulheres. Não existe pai sem mulher. É preciso ter ao lado a pedra mais preciosa que Deus nos deu.

É uma relação de interdependência. Também não existe mãe sem pai. Mas investir em mulher é investir em gerações. Elas são a continuação das gerações vindouras e devem ser muito respeitadas, amadas e sermos verdadeiros com elas.

E a garra da mulher zungueira impressiona-o, certo?

Para mim, elas são as melhores empresárias do país. São as únicas que fazem economia do livre mercado, por isso é que o programa Economia Real está muito virado para as pessoas que apostam na livre iniciativa.

O Governo propõe alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento do Trabalho, que aumenta a isenção de 35 mil para 70 mil kwanzas e agrava as taxas sobre os salários mais elevados. Qual é a sua opinião?

Isso é de um modelo atrasado. A AGT entende que se agravar os salários das pessoas que ganham mais vai compensar a isenção aos salários até 70 mil Kwanzas. A AGT também entende que se aumentar o imposto predial também compensa. Para uma economia que está na fase embrionária, essa medida é de pobreza e não de riqueza, porque é progressiva e não proporcional. O modelo proporcional influencia a poupança e dinamiza a economia. Isso desestimula a eficiência e o sucesso e estimula a ineficiência.

E quanto à tributação dos terrenos improdutivos, edifícios e barcos de luxo?

É uma minoria que tem terrenos, barcos e edifícios. O Governo até capaz de ficar com o imobilizado na mão e não conseguir vender, porque o mercado não tem dinheiro.

Em resumo, o Governo pretende, com essa alteração à política fiscal, aumentar a base tributária. É o caminho?

Não existe crescimento da base tributária sem o crescimento económico. Alarga-se quando a economia está a crescer e quando há rendimento, porque quando a economia cresce, as receitas fiscais também crescem.

O Governo gasta mensalmente 30 milhões de dólares para importar 10 mil toneladas de óleo de palma, segundo o secretário de Estado da Economia, Mário Caetano João.

O que isso representa do ponto de vista da produção interna?

Em primeiro lugar, se é o Governo que gasta 30 milhões de dólares/mês para importação do óleo de palma, significa que os pilares da nossa economia continuam a ser do socialismo. Não é o Governo que compra óleo de palma, é a economia. São os empresários e as famílias que devem importar e exportar.

Acho política a linguagem do secretário de Estado, não económica. Mas é normal, numa economia onde os custos de produção são elevados. E falou, curiosamente numa província potencialmente forte do ponto de vista da produção de óleo de palma. A solução passa pelo investimento nas vias de comunicação, que permitem a “circulação sanguínea” na economia.

A consultora Capital

Economics julga que Angola será a economia que mais vai sofrer com o choque do Covid-19, com uma recessão económica de 3,5% este ano e uma queda de 18% no valor da moeda, devido à descida do preço do petróleo. Qual e a sua perspectiva? Antes do Coronavírus já perspectivávamos, aqui no Economia Real, uma queda do crescimento até, 2,5%. Com essa pandemia, é claro que a queda vai acentuar-se. Mas o impacto do Coronavírus na nossa economia não se fica pelo OGE e petróleo.

Primeiro, é que a nossa economia depende da função importação e todos os países estão a fechar as fronteiras, muitas indústrias deixaram de produzir bens alimentares. Todos os países que dependem da importação de bens alimentares terão muitos problemas. Isso significa que vamos assistir à um deserto no Porto de Luanda, porque o terceiro trimestre será muito complicado para Angola. A falta de bens alimentares será enorme e vamos ter uma convulsão da falta de bens alimentares. Nos próximos meses teremos esse problemas, sobretudo se o Coronavírus não for resolvido me breve.

