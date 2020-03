Zâmbia confirma os primeiros dois casos de coronavirus

A Zâmbia confirmou na quarta-feira seus dois primeiros casos de coronavírus.

Numa publicação no Facebook, o presidente do país, Edgar Lungu, confirmou que um casal zambiano foi testado positivo da epidemia depois de visitarem a França por 10 dias com seus dois filhos, de acordo com o site de notícias do Lusaka Times.

A República da Zâmbia torna-se assim no terceiro país, vizinho de Angola, a estar infectado pela epidemia depois da República Democrática do Congo e da Namíbia.

“Nosso sistema de vigilância conseguiu detectar que eles transitaram por países de alto risco da COVID-19.

O casal foi isolado e recebeu tratamento em Chilanga ”, disse Lungu. “Quero saudar nossos galantes homens e mulheres realizando vigilância em todos os pontos de entrada e nossa equipe de saúde trabalhadora.

Peço a todos os membros do público que não entrem em pânico. Relate quaisquer casos ou sintomas suspeitos ao serviço de saúde mais próximo ”, acrescentou. Os dois casos do coronavírus foram relatados um dia depois que as autoridades anunciaram o encerramento de todos os institutos de ensino do país a partir de sexta-feira, numa medida preventiva contra a pandemia.

Em todo o mundo, de mais de 206.318 casos confirmados, o número de mortes agora ultrapassa 8.250, enquanto mais de 82.850 pacientes recuperaram, de acordo com o Worldometer, um site de estatísticas que compila novos números de casos.