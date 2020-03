1º de Agosto em vantagem nas meias-finais da Taça de Angola

O 1º de Agosto venceu, ontem, o Bravos do Maquis do Moxico por uma bola a zero, em partida referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Angola. No tapete verde do Estádio 11 de Novembro, em Luanda, o único golo da partida foi marcado pelo avançado Mabululo. Com este triunfo, os militares estão em vantagem, mas sabem que no embate da segunda mão, no dia 08 de Abril, não podem sofrer golos.

Aliás, mesmo fora de casa, os maquisardes bateram-se de igual para igual com o detentor do trofeu. O clube fundado em 1977, há pouco menos de um mês já venceu por duas vezes a formação da cidade do Luena. No Girabola, os militares vergaram os maquisardes por três bolas a uma, numa partida em que Zito Luvumbo se evidenciou e foi o marcador de serviço. Por isso, na cidade do Luena, os donos de casa tudo farão para vencer e, quiçá, afastar o clube de Luanda da Taça de Angola.

No Girabola 2019/2020, Campeonato Nacional de futebol, os maquisardes ocupam a terceira posição com quarenta pontos. Mesmo perdendo, a equipa continua a acreditar que pode chegar à fi nal da Taça de Angola, aliás, num passado recente deixou para trás o Petro de Luada. No Estádio Mundundulenu, o 1º de Agosto será asfixiado pela pressão adversária, uma vez que a equipa a fazer uma campanha regular na festa da bola em Angola.