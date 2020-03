Acidentes provocam três mortes no Zaire e na Lunda-Sul

O sinistro no Zaire ocorreu na madrugada desta Terça- feira, no município do Nzeto, como resultado de um embate entre duas viaturas ligeiras. O porta-voz da Delegação Provincial do Ministério do Interior, Carlos Fidel, explicou que na tentativa de fazer uma ultrapassagem, o motorista de um dos veículos perdeu o controlo e embateu, frontalmente, contra a outra que circulava no sentido contrário.

Os corpos foram depositados na morgue do hospital municipal do Nzeto, ao passo que o ferido recebe assistência médica na mesma unidade sanitária. Já o acidente da Lunda-Sul, registado no município de Saurimo, vitimou um cidadão de 60 anos de idade, que foi atropelado nesta Terça-feira. Segundo testemunhas, a viatura vinha em excesso de velocidade e embateu contra o ciclista, projectado-o para fora do asfalto com ferimentos graves, acabando por morrer no hospital.

O motorista da viatura já se encontra detido. A Polícia Nacional na Lunda-Sul registou, na semana finda, quatro acidentes de viação, com um ferido, como consequência da inobservância das normas de código de estrada, excesso de velocidade, mudança de direcção irregular, não cedência de passagem e manobras perigosas.