Ministra promete melhorias no sistema de educação

O governante falava à imprensa após tomar posse em cerimónia presidida pelo Presidente da República, João Lourenço, na qual foram igualmente empossados o ministro do Comércio, Victor dos Santos Fernandes, e a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias. Luísa Grilo, de 66 anos, referiu que, para o país alcançar melhorarias na qualidade de ensino são necessários bons docentes, aliados também a boas infra-estruturas e à redução do número de alunos por turma. A nova ministra da Educação, quadro sénior do sector, já foi directora do Ensino Geral e do Instituto de Formação de Professores “Garcia Neto”.

Diagnostico no MAPTSS

A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, afirmou que vai efectuar um diagnóstico, de modo a aprimorar as soluções para as áreas da formação profissional, criação de mais empregos e maior controlo do património deste departamento ministerial. Formada em Direito, Teresa Dias, de 55 anos, já exerceu, entre outros, o cargo de directora do Gabinete Jurídico da Endiama.

Valorização da produção interna

Já o novo ministro do Comércio, Victor dos Santos Fernandes, disse que vai apostar na criação de condições para que a produção nacional passe pela rede deste sector, a fim de satisfazer as necessidades dos consumidores nacionais. Prometeu, ainda, trabalhar no sentido de reduzir a importação de produtos, com realce para os bens produzidos no país. De 46 anos, Victor dos Santos Fernandes, formado em Engenharia Aeronáutica, foi consultor dos ministérios da Economia e das Finanças.