Orgulhosamente nós

Há aspectos em que o angolano não decepciona, dê-se as voltas que se der, ainda somos aquele país com um toque especial capaz de estragar tudo e ainda assim fazer parecer que está tudo bem, um país bom de assobiar para o lado, a mais perfeita cara-de-pau. Se estava publicado que os passageiros que chegassem a Angola a dezoito iriam para quarentena, era preciso saber que o dia 18 começaria às zero horas.

Era preciso dizer aos passageiros, no local de embarque, que os aguardavam 14 dias de quarentena à chegada. Por cá, ao que parece, não se fez um ensaio, não se preparou o espaço, não se desenhou no chão um ponto para cada passageiro, de forma a que fossem ordeiramente atendidos.

Mas sim, havia forças da ordem, polícias armados. Faltou ordem mental, de civismo, de boa educação, de noção democrática, de responsabilidade nacional e de saúde pública, entretanto, quando alguém deu uma de bom angolano no pior sentido, tipo “sabes quem eu sou?” e resolveu escolher alguns para tratamento diferenciado.

Lamento, sem ofensas, mas perante ao que se trata, a isso se chama burrice. E entraram centenas, para corrigir a “falha”, para quarentena domiciliar, sabendo-se que não há qualquer forma de controlo.

A coisa até pode andar bem no princípio, aliás, já corriam elogios lá fora sobre a organização angolana no aeroporto de Luanda, mas como isto incomoda e angolano não “maia”, tufas! há que estragar tudo, com muito orgulho. Ontem, passamos de nós a imagem de subdesenvolvimento que algumas vezes tentamos disfarçar.

Dia do Pai – 19 de Março

O Dia do Pai é comemorado no dia 19 de Março. Celebra-se no dia de São José, santo popular da Igreja Católica, marido de Santa Maria e pai terreno de Jesus Cristo. A celebração da data varia de país para país. Existem duas histórias sobre a origem do Dia do Pai: 1. A instauração do Dia do Pai teve origem nos Estados unidos da América, em 1909. Sonora Luise, fi lha de um militar resolveu criar o Dia dos Pais motivada pela admiração que sentia pelo seu pai, William Jackson Smart. 2. Na Babilónia, em 2000 A.C. um jovem rapaz de nome Elmesu escreveu numa placa de argila uma mensagem desejando saúde, felicidade e muitos anos de vida ao seu pai.