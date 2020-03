PR recomenda maior atenção à formação dos jovens

O Chefe de Estado falava na cerimónia de posse dos novos ministros da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, da Educação, Luísa Grilo, e do Comércio, Victor dos Santos Fernandes. “Com garantia de emprego para a camada jovem, podemos esperar que parte deles, uma vez preparados e formados, possam ser também pequenos empregadores”, afirmou o Presidente. Orientou, também, os responsáveis deste sector a prestarem maior atenção ao património do Instituto Nacional de Segurança Social.

Educação

Quanto à Educação, o Titular do Poder Executivo aconselhou os quadros a trabalharem no sentido de melhorar a qualidade do ensino, com particular realce para a Língua Portuguesa. Reconheceu o actual déficit no domínio da Língua Portuguesa por parte dos estudantes e defendeu, por isso, maior atenção neste particular, com vista a aumentar o nível de exigência em todo o sistema de ensino.

Comércio

Ao abordar a área do comércio, o estadista disse que o país precisa de estimular a produção interna, sendo, para o efeito, necessário “um perfeito casamento” entre este sector e o produtivo. “O comércio tem de estar perfeitamente alinhado àqueles que produzem bens e serviços no país”, afirmou João Lourenço. Neste quadro, falou da necessidade de o Ministério do Comércio reduzir a importação de bens que podem ser produzidos localmente. Na cerimónia, conferiu igualmente posse ao secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Pedro José Filipe, e à embaixadora de Angola em Cuba, Maria Cândida Pereira Teixeira.