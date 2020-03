Prémios LNL adiados em consequência do COVID 19

O evento, que estava marcado a princípio para o dia 25 do mês em curso, foi adiado sem data prevista pela organização, tendo em conta os últimos desenvolvimentos sobre a propagação do Covid-19 e as restrições a que estão sujeitos os patrocinadores internacionais e, consequentemente, as recomendações dos organismos de saúde, de não albergar num mesmo recinto um número elevado de pessoas. Em comunicado enviado a OPAÍS, o sócio-gerente do LNL, Cláudio Silva, lamentou o facto e garante que a entrega dos Prémios LNL irá acontecer assim que a situação sobre o Covid-19 esteja controlada e as restrições sejam levantadas.

Por sua vez, o director de relações públicas do Standard Bank, Nuno Monteiro, diz que o adiamento da entrega dos Prémios LNL é apenas uma precaução tomada pela organização, uma vez que as organizações de saúde recomendam não juntar num mesmo espaço um número elevado de pessoas, situação que provavelmente iria acontecer neste evento. “Estámos não só a zelar pelo bem-estar dos convidados e premiados, mas sobretudo a cumprir com as melhores práticas criadas para a não propagação do Covid- 19”, disse A edição agrega 19 categorias que foram atribuídas com base numa votação pública que aconteceu através de uma plataforma digital criada pela empresa. As opções de votação foram agregadas em grupos, perfazem no total 91 espaços, desde os melhores hotéis, melhores resorts, melhor churrasco, hamburgueria, melhor Sushi, restaurante do ano, assim como o chefe do ano.

Sobre a LNL

A Nightlife (LNL) é o maior portal de gastronomia, restauração e turismo interno que, para além de produzir o mais variado conteúdo dedicado à restauração, tem também uma forte interactividade nas redes socais e engaja directamente com o seu publico, dentro e fora do país. A empresa é também responsável pelo maior evento gastronómico do país, denominado Angola restaurante Weekend, bem como eventos nicho como o Luanda Cocktail Week e os Jantares Nómadas.