Restabelecido fornecimento de água potável no Luena

Segundo o presidente do Conselho de Administração da Empresa Provincial de Águas e Saneamento (EPAS) do Moxico, Eurico Jorge, que avançou a informação ontem, Quarta- feira, à Angop, o sector está a fornecer o líquido de forma faseada em função da capacidade da estação de tratamento e distribuição. Explicou que estão a ser distribuídos cinco mil e 500 litros de água potável em oito horas/dia, na cidade do Luena e bairros Social da Juventude, Mandembué, Capango, Alto Campo, Sinai Novo e Zorrô. De acordo com ele, o bairro Bomba, a Leste da cidade do Luena, ficará privado de água potável por um tempo indeterminado, devido à ruptura de uma peça de bombeamento da estação.

Fez saber que a criação de uma barreira de contenção na zona de tomada de água a partir do rio Lumege, evitando o acúmulo de areia oriunda da ravina da Caminina para o centro de captação, permitiu o retorno do fornecimento de água à urbe. Apesar disso, frisou que os trabalhos de contenção continuam, com intuito de colocar um canal de betão com comportas que facilitem a entrada normal da água na albufeira da captação. Anunciou, por outro lado, que a EPAS prevê efectuar, a partir de Abril próximo, 15 mil novas ligações no bairro Social da Juventude, no Capango, Vila Luso, Zorrô e Calundjidji, bem como a construção de um novo sistema de tratamento e distribuição de água.

Salientou que ainda este ano entra em funcionamento o centro de captação do rio Luena, com capacidade de bombear 100 metros cúbicos de água/hora, o que vai aumentar o fornecimento regular deste produto aos beneficiários. Eurico Jorge lamentou que das sete mil 425 ligações domiciliares existentes apenas 17 por cento rubricaram contrato, o que causa vários constrangimentos na gestão da empresa, sobretudo na manutenção dos equipamentos. Aconselhou os consumidores a efectivarem o contrato e cumprirem os seus deveres.