Walter Costa admite falta de eficácia frente ao Petro

O técnico da equipa sénior masculina de basquetebol do 1º de Agosto, Walter Costa, admitiu que a falta de eficácia ditou a derrota da sua equipa frente ao Petro de Luanda. O cinco do rio seco perdeu por 94-99, na abertura da quarta jornada da quarta volta do Campeonato Nacional. No Pavcilhão Principal da Cidadela Desportiva, o clube militar voltou a perder, pela quarta vez, diante do seu rival de longa data.

A derrota não caiu bem aos adeptos da formação militar, por isso Walter Costa prometeu que vai continuar a trabalhar para inverter o quadro. “Vamos continuar a trabalhar para melhorar na próxima fase do Campeonato Nacional”, adiantou o técnico da equipa militar. Com este desaire, o 1º de Agosto ocupa a segunda posição com 44 pontos, ao passo que o Petro de Luanda é o líder com 49 respectivamente.

Próxima ronda

A quinta jornada do Nacional da bola ao cesto inscreve amanhã o 1º de Agosto e a Marinha de Guerra, no Pavilhão Victorino Cunha, às 17:00. O Petro de Luanda recebe o Vila Clotilde, no Pavilhão Principal da Cidadela Desportiva, às 17:00.